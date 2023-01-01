الضفة خلال 24 ساعة: تصاعد أعمال المقاومة أبرزها إطلاق النار

العالم - فلسطین

وافادت "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" انه اندلعت مواجهات على حاجز قلنديا في القدس، وحاجز الجلمة في جنين، فيما استهدف مقاومون حاجز الجلمة، حيث أطلقوا النار صوب جنود الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات في برقة وقريوت في نابلس، وعلى الحاجز الجنوبي في قلقيلية، وكيسان في بيت لحم، ومخيم العروب في الخليل،

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية الجلمة والقاء عبوات ناسفة على حاجز دوتان، وإلقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في مخيم العروب بالخليل.