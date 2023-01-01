مواقع التواصل تستذكر مواقف الشهيد سليماني وبطولاته

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في مجال اخر، قال حساب "معتقلي الرأي"، إن محكمة سعودية أصدرت حكما قاسيا بالسجن، ضد مدير الأمن العام السابق خالد بن قرار الحربي. وأوضح الحساب، أن الفريق أول خالد بن قرار الحربي، حكم عليه بالسجن 25 سنة، وذلك بعد سجنه في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

في فلسطين المحتلة، أدى بنيامين نتنياهو الخميس اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في الكيان الصهيوني بعدما منح البرلمان ثقته للحكومة الجديدة التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ الإحتلال. وأدى نتنياهو اليمين الدستورية بعد دقائق على منح 63 نائبا من أصل 120 ثقتهم للحكومة التي شكلها من وزراء من حزبه الليكود وأحزاب دينية متشددة ويمينية متطرفة.

وفي السياق ذاته، تم انتخاب "أوحانا" رئيساً جديدا للكنيست، وذلك قبل يوم مع أداء حكومة نتنياهو اليمين امامه. وأمير أوحانا عضو في حزب الليكود، وهو شاذ جنسيا، وبالتزامن مع قرب انتخابه رئيسا للكنيست، تداول نشطاء على موقع تويتر أحدث صورة لأمير مع "زوجه" الشاذ جنسيا هو الآخر. وأظهرت الصورة التي تجرى تداولها بكثرة في الساعات الماضية، أوحانا و”زوجه” وهما يحملان طفلين ويلتقطان صورة سويا.