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إصابات بانفجار قنابل فسفورية في الأردن..الجيش يوضح!

إصابات بانفجار قنابل فسفورية في الأردن..الجيش يوضح!
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر عسكري أردني مسؤول عن انفجار عدد من القنابل الفوسفورية نتج عنه حريق وانبعاث دخان كثيف يوم أمس، خلال التعامل مع متفجرات قديمة في موقع لإبطال الذخائر منتهية المفعول.

العالم - الأردن

وأشار المصدر إلى أن الحادثة وقعت في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم السبت، لافتا إلى أنه نتيجة استنشاق مادة الفوسفور من قبل المعنيين بالتفجير، أصيب عدد منهم بضيق تنفس وتم إسعافهم على الفور إلى مستشفى الأمير هاشم بن الحسين وحالتهم الصحية جيدة حاليا.

وأضاف المصدر أن إحدى الحالات تعاني من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وتم تحويلها إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج والمتابعة.

وتمنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، للمصابين الشفاء العاجل، وأهابت بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

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