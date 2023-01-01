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عين مواقع التواصل علی ذکری استشهاد الحاج قاسم سليماني

الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

علی اعتاب الذکری السنوية الثالثة لاستشهاد الرجل الخارق، الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه الشهيد ابومهدي المهندس؛ استذکر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مواقفهما البطولية وأقوال مأثورة لشخصيات مهمة عنهما.

العالم - قالوا في سليماني

قبل استشهاد الحاج القائد قاسم سليماني لقبه البعض في الغرب بالرجل الخارق الذي مهمته هي الافشال المستمر لخطط واهداف اميركا وحلفائها بالاضافة الى تدعيم صلابة الثورة الاسلامية في ايران، وهناك الكثير من الكلام حول مدى تأثير هذا القائد الايراني الفذ لكنه في الفضاء الافتراضي يعرف بمحاسنه البيضاء ووجهه المتسم بالصلابة والبأس ويمكن القول انه كان اكثر رجال العالم لفتا للانظار وشخصية مؤثرة وهامة.

وغرد نبيل في هذا السياق قائلاً:"مع إقتراب ذكرى شهادته المباركة غزة تتزين بصور الشهيد الحاج قاسم_سليماني الذي كان وفياً وصديقاً وداعماً وشهيداً لفلسطين على طريق القدس".

وجاء في تغريدة علی حساب "كتائبيون":"الشهيد الحاج قاسم سليماني يخاطب قادة الولايات المتحدة الأمريكية: أعلموا أننا قريبون منكم وفي أماكن لا تخطر لكم إننا فيها".

اما حساب يشتهر باسم "مالك الاشتر" فقد کتب:"يقول الإمام الخامنائي حفظه الله: لا ينبغي أن ننظر إلى الشّهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي نظرةَ شخص، بل علينا أن ننظر إليهم كمدرسة".

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شاهد بالفيديو.. عين مواقع التواصل علی ذکری استشهاد الحاج قاسم سليماني

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