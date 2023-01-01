إنتهاكات صهيونية عند حاجز عناب العسكري في طولكرم وبيت أمر

العالم - الإحتلال

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين، ومنعت مرور المركبات التي اضطرت لسلوك طرق ترابية للوصول إلى طولكرم او الخروج منها للمحافظات الأخرى.

وكانت قوات الاحتلال أعاقت حركة تنقل المركبات عبر الحاجز، خاصة للخارجين من طولكرم، قبل اغلاقه ليلة أمس.

من جانب آخر،اصيب ليلة أمس شاب 20 عاما بالرصاص الحي في قدمه اليسرى ووصفت الإصابة بين طفيفة ومتوسطة، كما اصيب شابين بالرصاص المطاطي واصابتهما طفيفة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان الشاب قد اصيب برصاصة وخرجت من قدمه، وتم اسعافه الى عيادة الرضى الطبية في البلدة لتلقي العلاج، واصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

واضاف عوض، هذه المواجهات جاءت بعد مسيرة انطلقت من وسط بيت أمر مطالبة باسترداد جثمان الشهيد عاهد اخليل الذي تصادف ذكرى استشهاده الثانية وكانت حركة فتح احتفلت بانطلاقتها 58 وسط بلدة بيت أمر.