أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 1 يناير 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات..

الجيش يستعرض قدراته القتالية وجهوزيته جوا وبحرا وبرا بمناورات ذوالفقار 1401 .

- كيهان ..

تراجع سعر العملات الأجنبية والذهب في السوق الإيرانية بإنتهاج البنك المركزي سياسة جديدة .

- مردم سالاري ..

بملتقى مكافحة الإرهاب والتطرف بغرب آسيا .. إغتيال الفريق سليماني جريمة لاتغتفر .

- ابرار ..

سفيرنا السابق ببغداد .. أمريكا إستعانت بعملاء في العراق بالتأكيد في إغتيال الفريق سليماني .

- افتاب يزد ..

تنبؤات غربية لعام 2023 ..إنقطاع للكهرباء بأوروبا , بايدن يرشح للإنتخابات وأردوغان يبقى بمنصبه .

- جمهوري اسلامي ..

العام الجديد سيشهد إتساع دائرة المقاومة الفلسطينية وتزايد هلع ويأس الصهاينة من المستقبل .

- خراسان ..

أمريكا تطعن المعارضة الفنزويلية في الظهر لأجل النفط وسقوط حكومة الظل بزعامة خوان غايدو .

- قدس ..

تجارة الموت .. صحف أمريكية تتحدث عن مضاعفة مبيعات السلاح الأمريكية لأوروبا على خلفية الحرب بأوكرانيا .

- جوان ..

صنعاء تحذر السعودية من اللعب بالنار .. الشعب اليمني لن يتراجع عن حقوقه أبدا .

-ارمان امروز ..

إستطلاع للرأي في السعودية يزيح الستار عن رفض الغالبية العظمى من المواطنين للتطبيع .

- وطن امروز ..

صحف بدمشق تنوه بتراجع أردوغان مقابل الأسد بموافقة تركيا على سحب قواتها من سوريا .

- ايران ...

سقوط حكومة الظل للمعارضة الفنزويلية المدعومة أمريكيا بزعامة خوان غوايدو .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( نتنياهو وأول خطوة للتطبيع مع السعودية )..

نتنياهو نوه في خطابه امام الكنيست حول السياسات العريضة لحكومته الجديدة الى وضع تطبيع العلاقات مع السعودية في قائمة اولوياته مشددا بان مثل هذا التطبيع سيشكل نقلة نوعية تاريخية في التعامل مع العالم العرابي على حد تعبيره .

( إن تعيين نتنياهو السفير الصهيوني السابق بواشنطن وزيرا للشؤون الإستراتيجية خطوة عملية بمسار تعبيد الطريق للتطبيع مع السعودية) "ران درمر" قام بدور كبير في التنسيق بين نتنياهو وترامب خلال مسار الاعداد لابرام الامارات والبحرين وبمباركة سعودية لاتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني عام 2020 بالبيت الابيض بواشنطن .

ومن هنا فأن مهمة درمر الرئيسية ستكون ايجاد الارضية المناسبة للتطبيع مع السعودية نفسها هذه المرة , خاصة في ظل مواقفها المرنة تماما ازاء التطبيع وفتح اجواءها لرحلات طائرات الكيان ولمنحها تاشيرات دخول للسياح من فلسطين المحتلة وتوظيفها رساميل في شركة امريكية برئاسة صهر ترامب تعمل بقطاع بناء مستوطنات بالضفة الغربية .

2- افتاب يزد ..

في الشأن التونسي كتبت صحيفة افتاب يزد في مقالها ( الإفتقار للشرعية يدفع البرلمان والحكومة في متاهات )..

الرئيس التونسي اقال الحكومة والبرلمان المنتخبين في تونس عام 2016 خلف ذريعة وجود هواجس من مؤشرات ديكتاتورية ايدلوجية متخفية بغطاء الديمقراطية بتونس , لكنه احتكر السلطات الثلاث بنفسه .

( الرئيس التونسي قام بعدها بفرض دستور جديد عبر إستفتاء فاشل لتوسيع صلاحياته , ثم أجرى إنتخابات شهدت أضعف مشاركة شعبية )

والذي حدث في الواقع هو ان المشاركة الضعيفة تماما في الانتخابات ترجمت واقع سحب الشعب لثقته بالرئيس التونسي الامر الذي يجرده عمليا من الشرعية اللازمة , كما تجرد هذه الانتخابات البرلمان الجديد والحكومة الجديدة من الشرعية ايضا بظل مقاطعة شعبية بنسبة تزيد عن التسعين بالمئة للانتخابات .وهكذا ستسير تونس في متاهات عجيبة.

3- ارمان امروز ..

في مقالها ( العالم في عام 2023 ) كتبت صحيفة ارمان امروز ..

يبدو ان الحرب الاوكرانية ستلقي بظلالها الغامقة على اجواء العام الجديد ايضا مع تصلب كلا من طرفي النزاع وعدم ظهور اية بارقة امل بشأنى ايجاد حل دبلوماسي لوقف هذه الحرب المدمرة .

( إلى جانب إستمرار الحرب الأوكرانية ومخاوف توسعها يواجه العالم هذا العام مشكلة نقص كبير في إنتاج المحاصيل الزراعية ) وهذا يعني تفاقم الجوع في العديد من مناطق العالم , وهناك مخاوف جديد ايضا من انزلاق الشرق الاوسط في حرب واسعة مع تشكيل حكومة جديدة بالكيان الصهيوني هي الاكثر تطرفا وعنصرية وعدوانية وتزايد احتمال قيامها بمغامرات طائشة بالغة الخطورة .

4- قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن سقوط حكومة الظل التي تمثل المعارضة بفنزويلا بزعامة خوان غوايدو المدعوم من قبل امريكا .

ففي تطور ومفاجئ صادق مؤتمر للمعارضة على حل حكومة الظل وعلى اقالة غوايدو المناهض للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو .

(سقوط غوايدو جاء بعد سحب واشنطن البساط من تحت أقدام المعارضة الفنزويلية لتهدئة الأجواء مع كاراكاس من أجل النفط )

فواشنطن الحريصة على ايجاد امدادات نفطية جديدة لحليفاتها الاوروبيات قررت تخفيف العقوبات التي تفرضها على فنزويلا ليتسنى للاخيرة توسيع صادراتها النفطية لاوروبا . وربما ادركت واشنطن في نفس الوقت عدم جدوى مواصلة الرهان على خوان غوايدو .

5- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها(عبد الله الثاني والإنتفاضة الثالثة)..

لم يخف ملك الاردن عبد الله الثاني قلقه من ان يؤدي تشكيل حكومة جديدة في الكيان الصهيوني هي الاكثر تطرفا وعدوانية الى تفجير انتفاضة فلسطينية مسلحة شاملة في الصفة الغربية .

( إن ملك الأردن يدرك أن مثل هذه الإنتفاضة ستؤدي لقلب العديد من المعادلات في المنطقة وستضع دول التطبيع بموقف حرج)

وربما تؤدي الى توسع دائرة الرفض الفلسطيني لتصل الى شعوب بلدان عربية سبق وان سارت بمسار التطبيع او تعتزم السير فيه .

6- كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقريرها( اليابان تتحرك لإنتاج صواريخ )..

يبدو ان اليابان مقبلة على دخول مجال تصنيع صواريخ بمدى ثلاثة الاف كيلومترا في اطار تعزيز قدراتها العسكرية.

( إن اليابان التي تشعر بمخاوف من تعاظم قدرات الصين وكوريا الشمالية قد قررت بناء قدرات عسكرية ضخمة )

وهذا يعني خروجها من دائرة الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها بعد هزيمتها بالحرب العالمية الثانية والتي تحظر على طوكيو تشكيل جيش هجومي .

اناليابان ضاعفت ميزانيتها العسكرية مؤخرا ووضعت خططا لتصنيع طائرات مقاتلة متطورة وغواصات ونظم صواريخ بالستية الى جانب زيادة مشترياتها من السلاح من امريكا .