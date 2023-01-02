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تأثير الفن على دماغنا.. قوة فائقة تنقل الذكرى إلى الوعي

تأثير الفن على دماغنا.. قوة فائقة تنقل الذكرى إلى الوعي
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

تأثير الفن على الأشخاص عميق ولا يمكن إنكاره، فالفن يمكن أن يجذب الإنسان بطريقة سطحية، لكن لديه أيضًا قوة فائقة كمحفز في نقل ذكرى من ذاكرتنا إلى وعينا.

العالم -منوعات

كشفت الدراسات، أن تأثير الفن على أدمغتنا مرتبط بزيادة الاتصال الوظيفي وتنشيط القشرة البصرية.

ويُشبه الباحثون إبداع الفن بتمارين يؤديها الدماغ، ويرضخون أنه تمامًا مثل التمارين البدنية التي تساعد الجسم على النمو، فإن الإبداع الفني يمكن أن يساعدنا في الحفاظ على أذهاننا صافية ومستيقظة على نطاق واسع في مرحلة البلوغ.

ويمثل الفن في حال تطبيقه في العلاج النفسي أداة فعالة للغاية، ويؤدي تطوير المهارات الفنية إلى تحسين الانتباه والوعي والسيطرة الانفعالية بشكل كبير، ومن ناحيتها تتعمق معرفة الذات واحترام الذات بشكل ملحوظ.

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