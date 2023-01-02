تأثير الفن على دماغنا.. قوة فائقة تنقل الذكرى إلى الوعي

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كشفت الدراسات، أن تأثير الفن على أدمغتنا مرتبط بزيادة الاتصال الوظيفي وتنشيط القشرة البصرية.

ويُشبه الباحثون إبداع الفن بتمارين يؤديها الدماغ، ويرضخون أنه تمامًا مثل التمارين البدنية التي تساعد الجسم على النمو، فإن الإبداع الفني يمكن أن يساعدنا في الحفاظ على أذهاننا صافية ومستيقظة على نطاق واسع في مرحلة البلوغ.

ويمثل الفن في حال تطبيقه في العلاج النفسي أداة فعالة للغاية، ويؤدي تطوير المهارات الفنية إلى تحسين الانتباه والوعي والسيطرة الانفعالية بشكل كبير، ومن ناحيتها تتعمق معرفة الذات واحترام الذات بشكل ملحوظ.