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بالفيديو.. الملك سلمان... رجل عنصري!

الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط السعودي "فهد الغفيلي" في حسابه على تويتر مقطع فيديو للداعية السعودي "سعيد بن ناصر الغامدي" وهو ينتقد نظام الملك سلمان العنصري.

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته" حين يكون من يحكمك عنصريًا مثل الملك سلمان! فلا تستغرب أن يكون ابنه مثله!".

التفاصيل في الفيديو المرفق...

كما انتقد الداعية السعودي "سعيد بن ناصر الغامدي" الاعلان الترويجي للسياحة بخلع العباءات، ثم رميها على الأرض تقليدا لـ(حركة هدى شعراوي) في بلد الحرمين الشرفين.

وكتب الداعية السعودي عبر تويتر: "إعلان ترويجي للسياحة في مهبط الوحي ودولة نبينا محمدﷺ بداية الإعلان بخلع العباءات، ثم رميها على الأرض تقليدا لـ(حركة هدى شعراوي) ثم بعد إلقاء العباءات يظهرن العارضات الراقصات مرتديات ملابس براقة ثم في نهاية الترويج كتبوا: "هذا ما يشعر به السعوديون" بل هذا ما يريده زنادقة الديوان!"

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