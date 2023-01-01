بالفيديو.. الملك سلمان... رجل عنصري!

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته" حين يكون من يحكمك عنصريًا مثل الملك سلمان! فلا تستغرب أن يكون ابنه مثله!".

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كما انتقد الداعية السعودي "سعيد بن ناصر الغامدي" الاعلان الترويجي للسياحة بخلع العباءات، ثم رميها على الأرض تقليدا لـ(حركة هدى شعراوي) في بلد الحرمين الشرفين.

وكتب الداعية السعودي عبر تويتر: "إعلان ترويجي للسياحة في مهبط الوحي ودولة نبينا محمدﷺ بداية الإعلان بخلع العباءات، ثم رميها على الأرض تقليدا لـ(حركة هدى شعراوي) ثم بعد إلقاء العباءات يظهرن العارضات الراقصات مرتديات ملابس براقة ثم في نهاية الترويج كتبوا: "هذا ما يشعر به السعوديون" بل هذا ما يريده زنادقة الديوان!"