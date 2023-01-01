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اللواء موسوي يتحدث هاتفيا مع الاسطول الايراني في المحيط الهادي

اللواء موسوي يتحدث هاتفيا مع الاسطول الايراني في المحيط الهادي
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

اجرى القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، محادثة هاتفية مع قائد المجموعة البحرية 86 التابعة للأسطول الايراني في المحيط الهادي.

العالم - ايران

تحدث اللواء عبدالرحيم موسوي، صباح اليوم الاحد تزامنا مع اقامة الجيش الايراني مناورات ذو الفقار 1401 جنوب شرق البلاد، عبر الهاتف، مع قائد المجموعة البحرية 86، وأطلع على آخر حالة للمهمة المكلفة بها.

وفي المحادثة الهاتفية مع طاقم المجموعة البحرية 86 ، اعتبر القائد العام للجيش الايراني، هذه المهمة رمزًا للإرادة الوطنية للتواجد في المحيطات والاستفادة من مزايا البحر إلى جانب اكتساب خبرة قيمة بالنسبة لهم، وأضاف: الثقة بالنفس والاعتماد على الذات من المكتسبات القيمة لهذه المهمة البحرية.

واعتبر اللواء موسوي أن رفع علم الجمهورية الإسلامية الايرانية في المحيطات البعيدة من إنجازات هذه المناورات، وتمنى التوفيق في الارتقاء باسم إيران عاليا، مضيفا: إن هذا العمل القيم سيضمن كرامة وعزة الشعب الإيراني المسلم الشامخ أكثر من أي وقت مضى.

يذكر ان المجموعة البحرية 86 التابعة للاسطول الايراني والمكونة من البارجة "مكران" والمدمرة "دنا" تبحر حاليا في مياه المحيط الهادي.

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