وثائقي "الناصر سليماني" _ الحلقة ثانية

العالم - صادق العهد

وفي هذه الحلقة ومن بين الشهادات التي أدلى بها القادة والشخصيات الإعلامية والمجاهدة ،تحدث لنا القائد الميداني الحاج أحمد وهو قائد في غرفة عمليات حلب شكل اللجان الشعبية في نبل والزهراء أثناء الحصار وشارك في عمليات عديدة مع الشهيد قاسم سليماني منها ريف حلب الجنوبي حتى تحرير المدينة.

كما أن العالم الديني الشيخ محمد جزا تحدث لنا عن اخلاقيات الشهيد الحاج قاسم سليماني ومعنوياته التي تأسى في دركها باأخلاق رسول الرحمة محمدنا المصطفى (ص) مشيرا الى مشاركته بين الناس كبرهم وصغيرهم لمتابعة أوضاع الناس المتضررين من الحرب كما كان يشارك حتى بين جمع الأطفال لمواساتهم في معاناتهم.

وقال الشيخ محمد جزا في مواصفات الشهيد سليماني:" إن الحاج قاسم هو كان إنسان كلمل ..هو كان إنسان كامل في إنسانيته، في علومه ،في كبرته، وفي حكمته.

وتابع الشيخ جزا، "الحاج قاسم سليماني كان كامل في ادارته وفي قيادته وحتى في أبوته...ونحن ماعرفنا حق معرفته ولذلك لم نفي حقه كما هو أهل له".