الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣
٠٩:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وثائقي "الناصر سليماني" _ الحلقة ثانية

الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

وثائقي "الناصر سليماني" كما شاهدتم في الحلقة الأولى،فهي حلقة شارك فيها العديد من مجاهدين وشخصيات عاشوا وتعايشوا مع السيد المقاومة الشهيد الحاج قاسم سليماني و شاركوه في مجاهدته بميادين الحرب وتمتعوا من قيادته في عمليات حلب في نبل والزهراء أثناء الحصار حتى النصر.

العالم - صادق العهد

وفي هذه الحلقة ومن بين الشهادات التي أدلى بها القادة والشخصيات الإعلامية والمجاهدة ،تحدث لنا القائد الميداني الحاج أحمد وهو قائد في غرفة عمليات حلب شكل اللجان الشعبية في نبل والزهراء أثناء الحصار وشارك في عمليات عديدة مع الشهيد قاسم سليماني منها ريف حلب الجنوبي حتى تحرير المدينة.

كما أن العالم الديني الشيخ محمد جزا تحدث لنا عن اخلاقيات الشهيد الحاج قاسم سليماني ومعنوياته التي تأسى في دركها باأخلاق رسول الرحمة محمدنا المصطفى (ص) مشيرا الى مشاركته بين الناس كبرهم وصغيرهم لمتابعة أوضاع الناس المتضررين من الحرب كما كان يشارك حتى بين جمع الأطفال لمواساتهم في معاناتهم.

وقال الشيخ محمد جزا في مواصفات الشهيد سليماني:" إن الحاج قاسم هو كان إنسان كلمل ..هو كان إنسان كامل في إنسانيته، في علومه ،في كبرته، وفي حكمته.

وتابع الشيخ جزا، "الحاج قاسم سليماني كان كامل في ادارته وفي قيادته وحتى في أبوته...ونحن ماعرفنا حق معرفته ولذلك لم نفي حقه كما هو أهل له".

روابط ذات صلة

الناصر سليماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... كوريا الشمالية.. 'كيم' يدعو إلى زيادة هائلة في الترسانة النووية

وثائقي "الناصر سليماني" _ الحلقة ثانية

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 1 يناير 2023

بالفيديو.. لماذا يعبث محمد بن سلمان بجبل أحد؟!

السعودية .. مواقع التواصل تعلق علی الحكم القاسي ضد خالد الحربي

هوية البحريني راحت بسبب التجنيس + فيديو