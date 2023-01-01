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كوريا الشمالية.. 'كيم' يدعو إلى زيادة هائلة في الترسانة النووية

الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

خلال اجتماع رئيسي لحزب العمال الحاكم دعا كيم جونغ أون إلى زيادة 'هائلة' في الترسانة النووية الكورية الشمالية، بما يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة نووية تكتيكية وتطوير صواريخ جديدة عابرة للقارات تكون لديها القدرة على تنفيذ هجوم نووي مضاد.

العالم - خاص بالعالم

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن كيم قال إنه يتعين على البلاد 'تعزيز القوة العسكرية على نطاق واسع' في عام 2023 ردًا على ما وصفه بالعداء الأميركي والكوري الجنوبي.

وأشار كيم الى أن واشنطن وسيول عازمتان على 'عزل' بلاده و'خنقها'، لافتا الى أن بيونغ يانغ ستُركّز على 'الإنتاج الضخم للأسلحة النووية التكتيكية' وتُطوّر أيضًا 'نظامًا آخَر لصواريخ بالستية عابرة للقارات مهمتها الرئيسية تنفيذ ضربة نووية مضادة سريعة'.

وأطلقت كوريا الشمالية السبت ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى، كما أجرت عملية إطلاق أخرى نادرة في وقت متأخر من ليل الأحد، حسبما ما أعلنت سيول.

وفي تقرير منفصل نشرته وكالة الأنباء الرسمية، قال كيم إن تلك الأسلحة وضعت كوريا الجنوبية 'بكاملها في مرمى الضربات، وإنها قادرة على حمل رأس نووي تكتيكي.

وصف الجيش في كوريا الجنوبية سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بأنها استفزازات خطيرة تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وحث بيونجيانج على وقف تلك الممارسات.

ويري خبراء أن كوريا الشمالية تحذر من تحول تكتيكي، للضغط بشكل غير مباشر على الولايات المتحدة عبر التضييق على كوريا الجنوبية، وتصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية ابتداء من هذا العام'. ويتوقع الخبراء أن تُصبح شبه الجزيرة الكورية اوكرانيا ثانية إذا تمت إدارة الوضع بشكل سيّئ'.

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