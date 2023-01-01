شاهد.. الجيش الإيراني يواصل مناوراته باختبار أنواع الصواريخ  

العالم- مراسلون

فهنا وخلال مناورات ذوالفقار يعلو هدير الصواريخ ولايعلو عليه أي صوت آخر، فيختبر الجيش الايراني منظومة تلاش باستخدام صواريخ صياد وبعدها يأتي دور منظومتي الـ15 من خرداد ومرصاد المحليتي الصنع.



وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد غلامرضا صباحي فرد: "المعدات والمنظومات الصاروخية التي نمتلكها تم صناعتها بخبرات محلية وفي هذه المناورات اختبرنا جزءا من منظومتنا في مديات مختلفة بنجاح، ويعلم الأعداء ألا مجال لهم في الخطأ بالحسابات".



وخلال المناورات اختبرت ايران صواريخ كروز 'قدير' من منصة الولاية المتحركة والساحلية لأول مرة، وهذه المرة ومن على متن مدمرة 'الوند' الحربية أطلق صاروخ كروز آخر يحمل إسم 'قدير' ومن على منصة مدمرة 'نجم' أطلق صاروخ كروز اسمه 'نصر'، وأطلق 'نصر' من الساحل نحو الأهداف في البحر.



وقال القائد الميداني للمناورات الادميرال حبيب الله سياري: "في فترة الدفاع المقدس رغم عدم امتلاكنا للصواريخ وقفنا أمام العدو، اليوم ورغم الحظر، قمنا بصناعة معدات مكتفية ذاتيا بأبعاد عسكرية مختلفة، مثل الصواريخ. ووفقا للتهديدات، لدينا أسلحة وتجهيزات، والجميع شاهد جزءا منها في هذه المناورات".



وهنا يأتي دور الطوربيدات في المناورات، فاستعرضت إيران قدرات غواصتي 'فاتح' و'غدير'، وهي تناور بهما وسط المياه، وعبرهما تم اختبار طوربيد 'ميعاد' و 'والفجر'، كما أطلق طوربيد 'مارك46' من المروحيات.