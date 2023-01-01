الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادة العمليات المشتركة العراقية..

هذا هو عدد إرهابيي ’داعش’ الذين تمت تصفيتهم العام الماضي..

هذا هو عدد إرهابيي ’داعش’ الذين تمت تصفيتهم العام الماضي..
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن إحصاء لمن تمت تصفيتهم من الإرهابيين على أرض العراق خلال العام 2022.

العالم - العراق

ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن القوات العراقية قتلت 311 إرهابيا من قيادات "داعش" الإرهابية.

وقال خفاجي: "العام 2022 شهد تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة في العمل الميداني من بينها قتل 311 إرهابيا"، لافتا إلى أن منهم 213 قتلوا عن طريق القوات الجوية العراقية، و98 تمت تصفيتهم من خلال عمليات مختلفة.

وقال: "أغلب القتلى قيادات مهمة بعصابات داعش الإرهابية، ما سمح بتدمير منظومة القيادة والسيطرة لدى تلك العصابات".

وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية أن "العام 2022 شهد إحكام قبضة القوات الأمنية على الحدود العراقية – السورية ومنع أية عمليات تسلل، وهو ما أدى لقطع طريق إمدادات العدو بالأفراد والمعدات".

ولفت إلى أن عام 2022 ولدت فيه كذلك "خلية الاستهداف بقيادة العمليات المشتركة في شهر شباط الماضي"، لافتًا إلى أن تلك الخلية "اضطلعت بمهمتين أساسيتين، وهما المحافظة على المواطنين من جهة والبنى التحتية من جهة أخرى بمناطق العمليات الأمنية أثناء الاشتباك مع العدو أو أثناء الضربات الجوية".

وتمنى خفاجي أن يكون هناك "مجال أكبر في التسليح والتدريب في العام 2023، لرفع القدرات ومواصلة ملاحقة الإرهاب والقضاء على ما تبقى من عناصره في مناطق الفراغات الأمنية".

روابط ذات صلة

الطائرات العراقية تستهدف وكرين بداخلهما 10 ارهابيين في ديالى

الداخلية العراقية تعد خطة وإجراءات منسقة وفعالة لضرب الإرهاب

نشاط داعش الأخير جاء بالتزامن مع مؤشرات للاستقرار في العراق + فيديو

القبض على مجموعة إرهابية هاجمت سيطرة أمنية في كركوك العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قيادة العمليات المشتركة العراقية.. هذا هو عدد إرهابيي ’داعش’ الذين تمت تصفيتهم العام الماضي..

مساعد رئيس الجمهورية يشارك في حفل تنصيب رئيس البرازيل الجديد

غارات تحالف العدوان على البنية التحتية اليمنية + فيديو

مع بداية العام الجديد..الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الشهيد النمر: لم تتحق مني بيعة حتى يقال إنني نقضت البيعة...

مناورات 'ذوالفقار'... تدمير طائرة مسيرة معادية بصواريخ منظومة 'تلاش' الايرانية