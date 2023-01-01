تسجيل رقم قياسي جديد بإنتاج السيارات في ايران

العالم - ايران

وقال عبدالله توكلي لاهيجاني في تصريح صحفي اليوم الاحد انه تم تحطيم الرقم القياسي الشهري لإنتاج السيارات في البلاد في السنوات الخمس الماضية ، بإنتاج ما يقرب من 127 ألف سيارة من قبل شركات تصنيع السيارات في الشهر الماضي (22 تشرين الثاني/نوفمبر-21 كانون الاول/ديسمبر).

وأضاف توكلي لاهيجاني: إن كل التوجهات الموجودة سواء في مجال الإنتاج أو في مجال الاستيراد تشير إلى انخفاض أسعار السيارات في السوق.

وقال: من ناحية أخرى ، دخلت أولى شحنات السيارات المستوردة إلى البلاد وسيستمر نفس الاتجاه بكثافة أكبر في كل من الإنتاج والاستيراد حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس) والعام المقبل أيضًا.

واضاف توكلي لاهيجاني: لذلك ، بناءً على عملية الانتاج للسيارات بحلول نهاية العام من قبل مصنعي السيارات وكذلك المستوردين ، سنرى سوق سيارات أكثر تنافسية.

وقال: رغم أننا تغلبنا على العديد من المعضلات المزمنة في صناعة السيارات ، مثل عدم اكتمال الإنتاج أو تراكم السيارات في مواقف السيارات ، وحققنا استعادة الإنتاج واستقراره ونموه، لكن ما يهم وزارة الصناعة كثيرا هو التعامل مع جذور هذه التعقيدات ، اي الافتقار إلى الأنشطة المعرفية في صناعة السيارات في البلاد.

واوضح أنه بحسب الخطة ، سيتم متابعة تطوير السيارات ذات الشارات المحلية واستخدام التقنيات الجديدة في منتجات السيارات بشكل مكثف.

وأوضح هذا المسؤول عن وزارة الصناعة: في الوقت الحالي ، يتم التخطيط لتطوير 9 منتجات مختلفة على المنصات المحلية وستدخل السوق في العام المقبل ، وبهذه الطريقة ستكون هنالك بيئة تنافسية في سوق السيارات في البلاد جنبًا إلى جنب مع واردات السيارات.

وأضاف: من أجل أن تكون النتائج مستدامة في صناعة السيارات في البلاد وألا تواجه التقلبات الاستراتيجية التي هي اساس العديد من المشاكل في هذه الصناعة ، فقد تم نشر وثيقتين حول برنامج التطوير في صناعة السيارات في البلاد وترسيخ المعرفة في هذه الصناعة.