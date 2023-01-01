إسلامي: العدو يدفع خطته بعمليات سياسية وإعلامية

العالم - ايران

وأضاف إسلامي اليوم الأحد في المهرجان الثاني لـ "مستوى موظفي مدرسة الحاج قاسم سليماني" ، إن أهم عنصر هو أن يتغلب الإنسان على نفسه، لا أن يرى نفسه وأن يظهر في نفسه النمو والارتقاء الذي هو خاص بالله في سبيل الوصول إلى الله. إن معرفة الطريق وفهم الفضائل والحقائق ومعرفة القدرة الداخلية هي من بين الأدوات التي نحتاجها جميعًا للوصول إلى هذا المستوى.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية: إن اللواء سليماني كان إنسانا مخلصا، عاشقا لله، متفهما، زعيما ومؤمنا بالله ودائما کان حاضرا في الساحة، قائلا: خطابه الشهير والمتكرر جدا: "نحن أمة الإمام الحسين وأمة الاستشهاد" هو ترجمة متطابقة لتصريح الإمام الحسين (ع) الذي قال "إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني".

وقال إسلامي: لن تجد انتصارات ميدانية في مشاهد المعارك مثل الانتصارات الميدانية التي حققت في بداية الثورة. مع العمليات السياسية والإعلامية المكثفة ومع عوامل العجز مثل فرض الحظر وتجریدنا من الخيارات والصلاحيات يدفع العدو بهم إلى حد الاستسلام وينفذ خطتهم باستعراض مكثف للقوة والجمع بين المكونين الأول والثاني.

وذكر إسلامي أن الأعداء حاولوا تدمير سوريا بمساعدة الأشرار في جميع أنحاء العالم ومن ثم تنفيذ نفس الخطة لإيران، مضيفا: لكن قائد الثورة الإسلامية دمر هذه المؤامرة بمعية اللواء سليماني.

ولفت إلى أن خطاب الفريق سليماني الذي قال إنه في غضون 3 أشهر، لن يكون هناك أثر لداعش، كانت إحدى نتائج هذه الإجراءات.

وتم في هذا الحفل تكريم أسر الشهيد غضنفر ركن أبادي والشهيد آرمان علی وردي والشهيد محسن فخري زاده والمدافع الأمني ​​الشهيد سلمان أمير أحمدي.