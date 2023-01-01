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كيف ستتعامل السعودية مع علاقة رونالدو وجورجينا خارج إطار الزواج؟

كيف ستتعامل السعودية مع علاقة رونالدو وجورجينا خارج إطار الزواج؟
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط السعودي "غانم الدوسري" في تويتر صورة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا وينتقد وضعهما في دولة تتشدّد في قضية الزي والعادات.

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته: "كريستيانو رونالدو لم يتزوج جورجينا بعد فكيف سيقيم في بلاد الحرمين؟ هل تسمح الشريعة الاسلامية ان يكون هناك علاقات خارج الزواج؟".

يذكر أنه أثارَ خبر انضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى أحد الأندية السعودية بالتوازي مع أخبار سابقة عن قرب اقترانه بصديقته جورجينا رودريغيز، رسمياً حفيظةَ مستخدمي مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، متسائلينَ إن كانت الأنظمة الصارمة في السعودية ستسمح بوجودها معه خارج علاقة الزواج أم لا؟

وضجّت المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي في أغسطس الماضي، بأنباء عن خطوبة كريستيانو رونالدو من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغوز، الذي واعدَها منذ عام 2016، وأنجب منها طفلتيهما «ألينا ومارتينا» عام 2017.

وبموازاة أخبار الساحرة المستديرة، ثار جدل جديد حول وضع كريستيانو وصديقته جورجينا في دولة تتشدّد في قضية الزي والعادات.

وتساءل البعض: كيف ستتعامل الدولة المحافظة مع علاقة رونالدو وجورجينا خارج إطار الزواج؟

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