إصابة 14 يمنيا بنيران سعودية في منبه وشدا بصعدة

العالم- اليمن

جاء ذلك بعد إصابة 8 أشخاص بقصف سعودي على مديرية شدا الحدودية ما يرفع عدد الجرحى اليوم إلى 14 مصابا.

وحسب موقع "المسيرة" اليمني أن مستشفى منبه الريفي في صعدة يستقبل 6 جرحى بينهم 3 مهاجرين أفارقة بعد إصابتهم بنيران الجيش السعودي في المديرية.

وأصيب 8 أشخاص، في وقت سابق اليوم، بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية، وتم إسعافهم إلى مستشفى رازح الريفي.

وأمس السبت أصيب 4 مواطنين بينهم مهاجرين أفارقة جراء قصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما وصل 5 جرحى بينهم 3 مهاجرين أفارقة إلى مستشفى الطلح أصيبوا بقصف مدفعي سعودي على مديريات شدا ورازح ومنبه الحدودية.

وصعدت قوات العدوان السعودي من اعتداءاتها اليومية بحق المواطنين في المديريات الحدودية خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال فترة الهدنة.