النجم الإيراني مهدي طارمي رابع أفضل هداف في العالم عام 2022

العالم - إيران

ووفق ما جاء في موقع اليويفا لأفضل الهدافين في العالم للعام 2022، تخطى كيليان مبابي، إيرلينغ هولاند وروبرت ليفاندوفسكي، الذي سبق له أن احتل لقب أفضل هداف لثلاث سنوات متتالية.

ونال النجم الفرنسي هذا المركز بتسجيله 56 هدفا في 56 مباراة على المستويين الوطني والأندية، بينما سجل ثمانية أهداف من ركلة جزاء وسجل ثلاثية (هتريك) خمس مرات.

ويأتي إيرلينغ هولاند بعد مبابي، الذي سجل 10 أهداف أقل من مهاجم باريس سان جيرمان رغم أنه لعب 13 مباراة أقل، لكن متوسط ​​التهديف للمهاجم النرويجي الذي سجل 46 هدفا أفضل من منافسه الفرنسي.

كما يتفوق مهدي طارمي نجم بورتو الإيراني على ميسي وهاري كين وكريم بنزيما وساديو ماني ونيمار بتسجيله 37 هدفا في 51 مباراة.

وفيما يلي جدول أفضل الهدافين لعام 2022:

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان وفرنسا) 56 هدفاً في 56 مباراة.

2- إيرلينغ هولاند (دورتموند / مان سيتي والنرويج) 46 هدفاً في 43 مباراة.

3- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن / برشلونة وبولندا) 42 هدفاً في 51 مباراة.

4- مهدي طارمي (بورتو / إيران) 37 هدفاً في 51 مباراة.

5- كريستوفر نكونكو (لايبزيغ / فرنسا) 37 هدفا في 58 مباراة.

6- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان / الأرجنتين) 35 هدفاً في 51 مباراة.

7- ريكاردو غوميز (بارتيزان / الرأس الأخضر) 35 هدفاً في 51 مباراة.

8- هاري كين (توتنهام / إنجلترا) 35 هدفاً في 62 مباراة.

9- أمل بيغرينو (بود / النرويج) 34 هدفاً في 46 مباراة.

10- كريم بنزيما (ريال مدريد / فرنسا) 33 هدفا في 39 مباراة.

11- ساديو ماني (ليفربول وبايرن / السنغال) 33 هدفا في 62 مباراة.

12 نيمار (باريس سان جيرمان / البرازيل) 32 هدفا في 43 مباراة.

13- وسام بن يدر (موناكو / فرنسا) 30 هدفا في 48 مباراة.