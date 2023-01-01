المالكي والعامري يهنئان بالعام الجديد وبولادة السيد المسيح

العالم - العراق

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، "عام مضى وعام جديد اتى ، وبهذه المناسبة اتقدم بالمباركة المشفوعة بالدعاء لكل المسلمين والعراقيين خاصة ان يغادروا آلامهم ومعاناتهم خلال العام الذي انتهى ويستقبلوا العام الجديد بالعهد مع الله والشعب والامة بالعمل على كل ما يعز الاسلام والمسلمين وبلدهم الغالي".

وأضاف، "وفق الله الجميع وجعله عام خير وأمن وسلام ورفاه للجميع، ولعراقنا الحبيب بالنجاح والاستقرار والامن والامان ومسيرته السياسية من نجاح الى نجاح".

من جهته قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيان، "اتقدم باحر التهاني والتبريكات الى مسيحيي العالم والى الأمة الإسلامية وأخص بالتهنئة والتبريك الأخوة المسيحيين في العراق بذكرى ولادة النبي الكريم ورابع الانبياء أولي العزم السيد المسيح عليه السلام، والذي يصادف بدء السنة الميلادية".

وأضاف، إن "الأخوة المسيحيين يشكلون مكوناً أصيلاً في هذه البلاد الطيبة ونجتمع معهم تحت مظلة التوحيد الآلهي والوطن والتأريخ الواحد"، مبينا، "لقد كانت رسالة المسيح عليه السلام مبشرة بالعدل والكمال والرقي، وتلقى هو وحواريوه وأتباعه في سبيل الله كل أشكال العدوان على أيدي الظلمة الأشرار، ومازال أشرار هذا العصر يحاولون أن يجعلوا من تعدد الديانات وسيلة لتمزيق وحدة الشعوب وإثارة الفتن".

وتابع، "وفي العراق إستهدف الارهاب المسلمين والمسيحيين معاً، لكن الجميع قاتلوا في خندق واحد لأنقاذ بلدهم، فأختلطت الدماء وكان النصر للجميع".

وختم القول: "ندعو الله تعالى ان يحل السلام في العالم، وان يطوي بلدنا العزيز زمن المعاناة ويبدأ أيام الاستقرار والبناء بمشاركة جميع مكوناته الدينية والمذهبية والقومية في ظل دولة مواطنة عادلة يحكمها القانون".