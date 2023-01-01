اعداد هائلة من انتهاكات للحريات الإعلامية خلال2022

العالم - فلسطين

واتهمت "لجنة دعم الصحافيين الفلسطينيين"، في تقرير، الكيان الصهيوني بخرق القوانين والمواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحافي.

وأوضحت اللجنة أن انتهاكات الإحتلال بحق الحريات الإعلامية شملت "جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحافيين، وتعرض صحافيين للقتل والاعتقال والاستهداف وغيرها من وسائل العنف أو الإهانة".

وأشارت إلى توثيق منع الصحافيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحافية، ومنع الصحافيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل صحافيين وإغلاق مؤسسات إعلامية.

ولفتت إلى مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية في أيار/ مايو الماضي.

وكذلك مقتل الصحافية غفران وراسنة (31 عاماً) جراء إطلاق رصاص صهيوني عليها وهي تمر على حاجز عسكري للجيش في مخيم العروب للاجئين بالخليل في حزيران،يونيو الماضي.

ووثقت اللجنة 215 حالة استهداف صهيوني للصحافيين الفلسطينيين سواء كانت بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو السحل بالضرب وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم.

كما سجلت 85 حالة تعرض خلالها الصحافيون للاعتقال والاستدعاء والاحتجاز من بينهم أربع حالات إبعاد وحبس منزلي واستخدام ستة منهم كدروع بشرية.

ورصدت اللجنة ثلاث حالات منع من السفر لصحافيين فلسطينيين، و242 حالة تم فيها منع صحافيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث، تم خلالها مصادرة 14 من المعدات والبطاقات الصحافية والهويات.

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، رصدت اللجنة الحقوقية 87 انتهاكا، توزعت في تسجيل 15 حالة في غزة، و72 حالة في الضفة الغربية، من بينها 31 حالة اعتقال لصحافيين، وتمديد اعتقال 12 آخرين.