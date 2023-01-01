علماء يكتشفون فائدة "غير متوقعة" للقاح الإنفلونزا

العالم - صحة

ووفقا للباحثين من الجامعة الكندية، فإن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين.

وأجرى فريق من الباحثين دراسة من خلال مراجعة السجلات الصحية لأكثر من 4 ملايين من سكان مقاطعة ألبرتا الكندية على مدى تسع سنوات.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا يجب أن يوصى به بشدة للجميع، على غرار ما ينصح به بالفعل للمصابين بأمراض القلب.

ونقل موقع scitechdaily عن الباحث الرئيس في الدراسة، الدكتور مايكل هيل، قوله: "أردنا معرفة ما إذا كان اللقاح له نفس الصفات الوقائية لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح الأنفلونزا".

وأضاف هيل أن الفائدة العامة للتطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من السكتة الدماغية يمثل "اكتشافا جديدا نأمل أن يؤدي إلى مزيد من الأبحاث حول عوامل الحماية غير المباشرة للإنفلونزا ولقاحات أخرى".

وأوضح أن التهابات الجهاز التنفسي العلوي تسبق غالبا النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأن منع أو تقليل شدة الإنفلونزا يوفر عاملا وقائيا، وخاصة للسكتة الدماغية.