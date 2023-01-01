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"العالول"يشيد بدعوة"عباس" لحوار وطني

الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية محمود العالول، أن حجم المشاركة في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح الـ 58 يشكل رسالة للجميع بأن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالحرية والاستقلال.

العالم - فلسطين

وأضاف العالول في حديث لصوت فلسطين؛ الأحد، أن الشعب الفلسطيني ملتف حول حركة فتح لإكمال مسيرة شعبنا بتحرير أرضه.

قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم "الأحد"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهان العالم، بعد أن وصف تصويت الأمم المتحدة لصالح ذهاب الفلسطينيين لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال بـ "الحقير"و تصريحاته غير معقولة فأنها شتم للعالم، وتبين تطرف الحكومة الاسرائيلية ومدى وقاحتها.

وشدد العالول على استمرار العمل الدبلوماسي بالتزامن مع توسيع العمل الشعبي على الأرض، مؤكدا أن مواقف حكومة نتنياهو الفاشية تتجاوز القانون الدولي.

وقال العالول: إن دعوة الرئيس محمود عباس لحوار وطني تشكل رسالة واضحة للكل الفلسطيني لتكريس موقف فلسطين لمواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه.

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"العالول"يشيد بدعوة"عباس" لحوار وطني

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