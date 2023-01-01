العالم - فلسطين

وأضاف العالول في حديث لصوت فلسطين؛ الأحد، أن الشعب الفلسطيني ملتف حول حركة فتح لإكمال مسيرة شعبنا بتحرير أرضه.

قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم "الأحد"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهان العالم، بعد أن وصف تصويت الأمم المتحدة لصالح ذهاب الفلسطينيين لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال بـ "الحقير"و تصريحاته غير معقولة فأنها شتم للعالم، وتبين تطرف الحكومة الاسرائيلية ومدى وقاحتها.

وشدد العالول على استمرار العمل الدبلوماسي بالتزامن مع توسيع العمل الشعبي على الأرض، مؤكدا أن مواقف حكومة نتنياهو الفاشية تتجاوز القانون الدولي.

وقال العالول: إن دعوة الرئيس محمود عباس لحوار وطني تشكل رسالة واضحة للكل الفلسطيني لتكريس موقف فلسطين لمواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه.