بالفيديو.. أحداث فلسطين خلال عام 2022

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تدمير وتخريب حل بالمسجد القبلي الذي كان بمثابة الحصن للمرابطين للدفاع عنه، معركة فتحها الاحتلال ومستوطنيه أدت الی اصابات واعتقال المئات لكن ذلك كان شرارة اشعلت المواجهات بكل القدس ومحيطها وتنفيذ عمليات نوعية فلسطينية فردية جعلت الاحتلال ومنظومته الامنية تقف هذا العام عاجزة امام نوعية ودقة العمليات التي أوقعت عشرات القتلی والجرحی بصفوف المستوطنين داخل عمق الكيان. كان ذلك سبب لتراجع حكومة الاحتلال بتنفيذ مخططها لتقسيم المكان لصالح المستوطنين انتصر مجدداً المرابطين كما انتصر الفلسطينيون بشكل عام بالدفاع عنه و عن باب العامود الذي انسحب الاحتلال منه ايضاً وما ان لبث المقدسيون بإفشال مخطط التهويد، اعلن عن استشهاد الصحفية المقدسية شيرين ابوعاقلة التي اغتالها الاحتلال اثناء عملها في الضفة الغربية فوقع الخبر كالصاعقة علی كل فلسطيني وشريف وزفت الصحفية من أقصی شمال الضفة الغربية ووسطها الی مدينتها القدس المحتلة والتي لم تخل هذه الجنازة من الاعتداء علی المشيعين وعلی نعش الشهيدة الذي خرج لوداعها مئات الالاف.

عام 2022 سمي بعام فشل المنظومة الامنية والسياسية داخل الكيان المحتل رغم التصعيد ورغم الاستيطان والمجازر التي نفذتها حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت الا ان ذلك لم يشفع له وسقط عن رئاسة الحكم وتنحی لنائبه يائير لابيد الذي ظهر بالضعيف برئاسته وشهد تطور بأساليب المقاومة وظهور مجموعات فلسطينية بالضفة الغربية مسلحة جعلت حكومة يائير لابيد ضعيفة في مواجهة المقاومة الفلسطينية والتي حاولت حكومة الاحتلال الهروب من هذا الضعف واشعال حرب مع حركة الجهاد الاسلامي واغتالت عدد من قادة الحركة ما ادی الی شلل داخل الكيان المحتل بفعل صواريخ المقاومة المنطلقة من قطاع غزة والتي جعلت الاحتلال مهرولاً الی ابرام اتفاق بواسطة مصرية كانت بداية النهاية لحكومة يائير لابيد وتراجع ثقة الشارع بها وفقدانه للامن الداخلي وصل ذلك الی انجراف داخل الكيان الی اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو في انتخابات خامسة جرت اواخر هذا العام، فاز بها اليمين المتشدد وتم تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة للكيان لكن هذه المرة حكومة يمينية متشددة خالصة تتزعم نظام الحكم وكل ذلك جری مع حضور رئيس الولايات المتحدة الاميركي الذي زار الكيان هذا العام لدعمه وحمايته في ظل المتغيرات الحاصلة بداخل الكيان لكنه لم ينجح واعتبرت الزيارة من افشل الزيارات الاميركية للكيان.

وينتهي هذا العام الذي اريقت فيه دماء الشهداء والجرحی وصمود الاسری علی أمل جديد تشرق فيه شمس الحرية.