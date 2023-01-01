الجهاد الإسلامي: "نستقبل عام 2023 بروح الثبات على حالة الاشتباك بالضفة"

العالم - فلسطين

وأضاف سلمي في تصريح صحفي له اليوم الأحد، لقد شهد العام المنصرم أحداثا كبيرة سجلتها الذاكرة الفلسطينية بمداد النور الذي لا يخبو، وبدماء الشهداء الأبطال الذين ستبقى أسماؤهم خالدة وسيبقى نهجهم دافعا لاستمرار القتال ضد العدو الصهيوني".

وتابع الناطق باسم الجهاد: "نستقبل العام الجديد بروح الثبات التي تجسدها حالة الاشتباك في جنين وتمتد منها إلى القدس ونابلس وكل مدن الضفة، وبذات القوة التي خاضت معركة وحدة الساحات وانتصرت لدماء القادة تيسير الجعبري وخالد منصور، لنمضي بالقتال حتى القدس، لا ترهبنا حكومة اليمين الصهيوني الفاشي، ولا تهديدات جيشها المجرم".

ووجه سلمي، التحية لأرواح الشهداء الأبطال في القدس وغزة وجنين والخليل ونابلس وطولكرم ورام الله وكل فلسطين، وللأسرى البواسل والجرحى الميامين، وللمقاومين الشجعان، لسرايا القدس وكتائبها ومجموعاتها المقاتلة، والتحية لكل أذرع المقاومة البطلة، والتحية للشباب الثائر على امتداد فلسطين.