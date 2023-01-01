إعتقال "قيادي في حماس" في الخليل

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حماس ومرشح قائمة "القدس موعدنا" جواد محمد الجعبري (٥٣ عاما) بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل والعبث بمحتوياته.

والجعبري أسير محرر أمضى نحو ٢٠ سنة في سجون الاحتلال، وخلال اعتقاله عام ٢٠١٩ توفيت والدته وحرمه الاحتلال من وداعها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عرفات إبراهيم القواسمة (٥٨ عاماً) من منزله في الخليل، والشاب زياد العجوري (٣٦ عاما) عقب اقتحام منزله في بلدة بيت أمر شمالي المدينة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد اعتقال 8 فلسطينيين من الضفة المحتلة، خلال عمليات دهم واقتحامات فجر اليوم.