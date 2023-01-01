قائد الثورة يضع النقاط علی الحروف في وصف الشهيد سليماني

العالم - قالوا في سليماني

آية الله خامنئي ولدى استقباله أسرة الشهيد سليماني بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس في حرس الثورة العميد اسماعيل قاآني، قال ان الشهيد سليماني ومن خلال تعزيز المقاومة مادّياً ومعنوياً حافظَ على هذه الظاهرة الدائمة والمتنامية في مواجهة الكيان الاسرائيلي ونفوذ دولِ الاستكبار.

وقال قائد الثورة:"توجد اليوم في منطقتنا ظاهرة باسم المقاومة؛ هذه المقاومة ليست موجهة فقط ضد الکيان الصهيوني بل موجهة ايضاً لمقاومة نفوذ دول الغطرسة، الشهيد سليماني بنظري بث روحاً جديدة في جبهة المقاومة وفتح امامها طريقاً جديداً وقام بتجهيزها مادياً ومعنوياً".

وفيما وصف قائد الثورة الاسلامية الشهيد سليماني بالصادق والمخلص اعتبرَ أنّ إيقافَ جماعةِ داعش الارهابية والقضاءَ على العديدِ من جذورِها أحدُ أهمِ اعمالِ الشهيد.

شهادة تضاف الی شهادات كثيرة بحق الشهيد سليماني يتناولها قادة في محور المقاومة ومسؤولون فلسطينيون.

وقال المتحدث باسم الجناح العسکري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ابوجمال:"الحاج قاسم سليماني کان رأس حربة في مواجهة مشاريع التکفير ومشاريع القتل والمشاريع اللاانسانية التي سوقتها الادارة الاميرکية تحت مسميات داعش والقاعدة والنصرة".

وعشية ذكرى استشهاد قادة النصر اكتظت شوارع مدينة كرمان الواقعة جنوب شرقي إيران بامواج بشرية من زوار مرقد الفريق الشهيد قاسم سليماني. حشود كبيرة قدمت الى روضة الشهداء من مختلف المدن الايرانية ومن دول محور المقاومة لتجديد التعهد الوفاء بالالتزام بنهج الشهيد القائد.

وفي حين لم ينته التحقيق في قضية اغتيال قادة النصر تؤكد ايران ان جريمة أميركا باغتيال الشهيد سليماني ورفاقه انتهاك دولي ونقض لتعهداتها وتشدد على ضرورة محاسبتها.

وقال رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة باغتيال الشهيد سليماني، عباس علي كدخدائي:"اتخذت إيران إجراءات جيدة في النواحي القانونية والدولية ولا تزال مستمرة. قرار الاتهام يقترب من مراحله النهائية، ونأمل أن يصل إلى نتائج طيبة".

وفي العراق جدد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي الأمرلي مطالبته بإرسال نتائج التحقيق الخاصة بملف اغتيال قادة النصر إلى مجلس النواب العراقي وشدد على ان الحكومة مطالبة بالكشف عن الحقائق ومحاسبة كل من يرد اسمه بحادثة المطار.