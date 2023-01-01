أمير عبداللهيان: أميركا تعرقل سير متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني

العالم - إيران

وشدد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان خلال مقابلة تلفزيونية أن واشنطن والدول الغربية يضعون بشكل مستمر العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال الشهيد قاسم سليماني في المحاكم الدولية والحقوقية.

وأضاف أن الأميركيين طلبوا في إحدى جولات مباحثات فيينا إخراج المسؤولين الذين أدرجتهم طهران في قائمتها السوداء من القائمة، مشددا أن وزارة الخارجية الإيرانية سوف تواصل أيضا الطرق القانونية من أجل تسليم هولاء المتورطين للعدالة القانوينة.

وقال حسين أمير عبد اللهيان في حديثه بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني مساء اليوم الأحد: على الرغم من الدور المتميز للمرجعية بالعراق وامتلاك القادة السياسيين العراقيين للكفاءة والنخبوية، فقد استفادوا من نصيحة الجنرال سليماني في عملية بناء الدولة في العراق.

واضاف: لقد كان بعض المسؤولين العراقيين يصرحون آنذك، أنه رغم التنسيق القائم بينهم لكنهم يشعرون بوجود حلقة مفقودة، على أمل أن يأتي الحاج قاسم للتشاور معه والعثور على هذه الحلقة المفقودة.

وتابع وزير الخارجية الإيرانية: إذا الدبلوماسية هي التي كانت تستدعي الفريق سليماني نحوها، وتطلب منه الانتفاع من خبراته وكفاءاته الذاتية في هذا الخصوص.

وأكد رئيس السلك الدبلوماسي: لقد عيننا أحد السفراء الملمين بالقضايا القانونية والدولية لمتابعة قضية الشهيد سليماني في الأوساط القانونية والدولية، كما طلبنا من عباس علي كدخدائي الذي كان من أصدقاء الجنرال سليماني ويمتلك معرفة وخبرة كبيرتان، العمل على تشكيل تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية برئاسته ومتابعة هذا العمل بشكل متخصص.

يتبع..