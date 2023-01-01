مراسم الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد سليماني في السويد

العالم - إيران

وألقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى ستوكهولم أحمد معصومي كلمة بهذه المناسبة، أشار فيها الى الصفات الحسنة لدى الشهيد سليماني وابو مهدي المهندس، وعدد بعد الجوانب من بطولات الشهيد سليماني وحالاته المعنوية الممتازة وتضحياته، وقدم ايضاحات بشأن دور هذا الشهيد البارز في محاربة الجماعات الارهابية وخاصة محاربة تنظيم داعش الارهابي.

وعلى هامش هذه المراسم، أقيم معرض عن الاعمال الثقافية المرتبطة بمدرسة الشهيد سليماني، تم خلاله توزيع هدايا ثقافية مرتبطة بالشهيد سليماني بين زائري المعرض.

واستشهد الفريق القائد الحاج قاسم سليماني قائد قوة القدس بحرس الثورة الاسلامية وابو مهدي المهندي نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق برفقة 8 اشخاص آخرين، يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2020 قرب مطار بغداد، في عملية ارهابية نفذتها القوات الاميركية بأمر مباشر من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، وبإطلاق صواريخ من طائرات مسيرة أميركية.