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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في أجواء دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في أجواء دمشق
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسلنا في العاصمة السورية دمشق، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق.

العالم - سوريا

وذكرت المصادر أن أصوات انفجارات سمع دويها في محيط العاصمة السورية من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر، أن طائرات العدو الإسرائيلي أطلقت عددا من صواريخ "جو-أرض" من فوق الأراضي المحتلة، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وأكد المصدر أن، الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.

وختم المصدر قوله، "تعكف الفرق الهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، وسيعلن عنها حال الانتهاء من حصرها".

ويعد العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق الأول خلال العام الجاري 2023، حيث كان آخر هجوم شنته إسرائيل على سوريا بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في أجواء دمشق

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