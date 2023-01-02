الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

فلسطين.. استشهاد شابين متأثران بإصابتها برصاص جيش الاحتلال في جنين

فلسطين.. استشهاد شابين متأثران بإصابتها برصاص جيش الاحتلال في جنين
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

استشهد، فجر اليوم الاثنين، شابين متأثران بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان في قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشابين وهما محمد سامر حوشيه وفؤاد عابد من بلدة اليامون، متأثران بإصابتهما الخطرة.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت في وقت سابق أمس، بوصول ستة إصابات منها حالات حرجة إلى مستشفى ابن سينا في جنين بالرصاص الحي حيث أطلقها جنود الاحتـلال صوبهم عقب اقتحام بلدة كفردان التي دارت فيها مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين وشبان.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة، في تصدي المقاومين لعملية الاقتحام، حيث تبنت سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، عملية استهداف القوات المقتحمة بصليات من الرصاص.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلي الشهيدين أحمد وعبدالرحمن عابد في جنين، وطلبت من العائلتين بالإخلاء الفوري تمهيدًا لهدمها.

ونفذ هاذين الشهيدين اللذين ارتقيا في 15-4-2022، عملية اطلاق النار قرب حاجز الجلمة أدت لمقتل ضابط (إسرائيلي) يدعى "بار فيلح".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات احتجزت عشرات المواطنين من قرى غرب جنين بين كفردان والسيلة الحارثية واليامون ويمنعهم من العودة لمنازلهم.

روابط ذات صلة

إصابة شابين باشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

اعداد هائلة من انتهاكات للحريات الإعلامية خلال2022

بالفيديو.. أحداث فلسطين خلال عام 2022

هنية: المقاومة والوحدة أولوية شعب فلسطين لمواجهة الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فلسطين.. استشهاد شابين متأثران بإصابتها برصاص جيش الاحتلال في جنين

استشهاد عسكريين سوریین جراء عدوان إسرائيلي على مطار دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في أجواء دمشق

إصابة شابين باشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

تركيا تعتقل أكثر من 30 مشتبها به بتهم إرهاب في جنوب البلاد

"سي إن إن": "الناتو" يوشك على إجبار زيلينسكي على السلام مع روسيا