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مصادر فلسطينية: استشهاد شابين متاثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال خلال اقتحام كفر دان قضاء جنين

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

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فلسطين.. استشهاد شابين متأثران بإصابتها برصاص جيش الاحتلال في جنين

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