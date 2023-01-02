عملية إطلاق نار و12 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة

العالم- فلسطين

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين تفجير عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة وتصدٍّ للمستوطنين، إضافة إلى المواجهات المتواصلة مع قوات الاحتلال والتي يتخللها عمليات إلقاء حجارة.

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" تم وقوع عملية إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وتصدٍّ للمستوطنين، و9 نقاط مواجهة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وحجارة.

واندلعت مواجهات أخرى مع جيش الاحتلال في مناطق عدة بمدينة رام الله، وهي: عين يبرود وقرية النبي صالح وبلدة كفر عين، وجميعها تخللها عمليات إلقاء حجارة، إلى جانب اندلاع مواجهات مماثلة في عربونة وقرب حاجز الجلمة بجنين تخللها تفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار صوب الاحتلال.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات في دير شرف ورشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة، في حين تصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة.

وامتدت المواجهات مع الاحتلال إلى حبلة بقلقيلية، وبيت أمر بالخليل، وتمثلت العمليات النوعية في عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين، وعمليات إلقاء زجاجات حارقة استهدفت قوات الاحتلال خلال مواجهات في سلوان.