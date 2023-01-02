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وزير الامن: اعتقال 20 شخصا من المخلين بسوق العملة الصعبة

وزير الامن: اعتقال 20 شخصا من المخلين بسوق العملة الصعبة
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الامن الايراني حجة الإسلام اسماعيل خطيب ، عن اعتقال عشرين شخصا من المخلين بسوق العملة الصعبة.

العالم - ايران

واشار حجة الإسلام السيد إسماعيل خطيب ، وزير الإمن ، في افادة صحفية إلى تفاصيل اعتقال المخلين بسوق العملة وقال انه كما جاء في بيان وزارة الإمن ، فقد اتخذت هذه الوزارة اليوم إجراءات ، وسيصدر قريباً بيانا جديدا وذلك بالاستناد الى ما لديها من رصد عن المخلين بسوق العملة ومن لديهم ارتباط مع عناصر خارج البلاد ويقومون بأعمال تعتبر اخلالا في النظام الاقتصادي للبلاد. .

وأضاف: كواجب أمني للحفاظ على وضعية العملة وضبطها ، دخلت وزارة الإمن وتصدت للأشخاص الذين يعملون خارج السوق الرسمية.

وقال وزير الإمن : حتى اليوم ، تم اعتقال 20 شخصًا من أصل 300 شخص ورد ذكرهم في بيان وزارة الإمن ، وسيزداد هذا العدد غدًا ، وستستمر عملية الاعتقالات هذه.

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