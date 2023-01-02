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عدوان اسرائيلي يخرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة ويخلف ضحايا

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل العالم في دمشق، ان الغارات الاسرائيلية قد تسببت باضرار كبيرة عندماً استهدفت تحديداً فجر اليوم، مطار دمشق الدولي ما ادى الى اخراجه عن الخدمة، خاصة بعد استهداف مدرجاته الرئيسية بشكل متعمد.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا انه من المحتمل ان يتم تغيير الرحلات من مطار دمشق الدولي الى مطار حلب الدولي بعد ان عاد الى العمل نتيجة استهدافات متعددة طالته من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي في الاونة الاخيرة.

واوضح، ان الفرق الهندسية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي، واعداد خطة لاعادة تأهيله من جديد بشكل سريع بما يخدم حركة المسافرين القادمين والخارجين من سوريا.

هذا وقد استشهد عسكريان سوريان، واصيب آخران في العدوان الجوي إلاسرائيلي على مطار دمشق الدولي.

وقال مصدر عسكري سوري إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من شمال شرق بحيرة طبريا باتجاه مطار دمشق ومحيطه، مشيرا الى أن المطار خرج عن الخدمة بعد استهداف مدرجه الرئيس، وتضرر عدد من الأجهزة والملحقات اللوجستية.

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