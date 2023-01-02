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المغرب العربي.. حصاد 2022 وتوقعات 2023 (الجزء الثاني)

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

طوى المغرب العربي صفحة عام 2022 بأحداث مفصلية شكلت منعطفات جديدة في المسار السياسي والاقتصادي والرياضي.

العالم - المغاربية

في تونس، تنفيذ الرئيس قيس سعيد للمسار الذي رسمه بما في ذلك الانتخابات التشريعية على وقع مقاطعة المعارضة ورفضها للمسار بأكمله.

أما الجزائر فشهدت حراك دبلوماسي نشيط وقمة لمل الشمل العربي وانتعاش اقتصادي لافت من أبرزها احتضانها للقمة العربية ورعاية المصالحة الفلسطينية.

المغرب: استمرار المعركة ضد التطبيع واحتقان اجتماعي جراء الغلاء، وأحداث مهمة طبعت المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والرياضي.

وفي ليبيا مزيد من التأزيم في ظل أزمة الحكومتين وهشاشة الوضع الأمني، وفي موريتانيا استعدادات وترقب للانتخابات في النصف الأول من العام الجديد.

وناقش برنامج "المغاربية" في أحدث حلقاته هذه الموضوعات مع كل من محمد شهاب الادريسي المدير التنفيذي لمركز الدراسات المستقبلية، و رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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