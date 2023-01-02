'بن غفير' يعتزم اقتحام المسجد الأقصى الأسبوع الجاري، وحماس تحذر

العالم- الإحتلال

وقالت قناة "كان" العبرية، إنّ "مكتب بن غفير اتصل بالشرطة "الإسرائيلية"، أمس الأحد، وأبلغها نية الوزير اقتحام المسجد الأقصى يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وفي حين نقلت القناة عما وصفتها بمصادرها الخاصة "احتمال تأجيل عملية الاقتحام"، أكدت المصادر ذاتها أن "شرطة الاحتلال ستجري تقييماً لذلك، الاثنين".

وسيكون هذا أول اقتحام للمسجد الأقصى يقوده بن غفير منذ تعيينه رسميا وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو التي جرى تنصيبها يوم الخميس الماضي.

من جانبها، حمّلت حركة حماس مساء الأحد، سلطات الاحتلال المسؤولية عن أي تداعيات مترتبة على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "إعلان المجرم بن غفير نيته اقتحام المسجد الأقصى يعكس غطرسة حكومة المستوطنين الفاشية ونواياها المبيّتة لتصاعد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى بهدف تقسيمه".

ونبّه إلى أن "التصعيد في المسجد الأقصى يمثل صاعق تفجير، وستتحمل حكومة الاحتلال نتائج ذلك".

وشدد القانوع، على أن "الشعب الفلسطيني سيتصدى ببسالة لهذه الحماقات والاستفزازات ولن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال".