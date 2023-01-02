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باحتفال سياسي حاشد في جنوب لبنان..

حزب الله يحيي ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس

حزب الله يحيي ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أحياء حزب الله ذكرى استشهاد قائد قوّة القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس حيث نظم احتفالًا خطابيًا في حارة صيدا بجنوب لبنان بمشاركة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني الى جانب شخصيات سياسية حزبية وفصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية.

العالم _ لبنان

كما حضر الحفل علماء دين، عوائل الشهداء، المونسنيور مارون كيوان ممثلًا المطران مارون العمار، مصباح الزين ممثلًا النائب أسامة سعد، علي ضاهر ممثلًا النائب عبد الرحمن البزري، ممثل المؤتمر الدولي لمدرسة الحاج قاسم سليماني الشيخ مازن بكري رؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات اجتماعية ونقابية وأهلية وحشد من الأهالي.

وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنّ محور المقاومة الذي أسّسه ودعمه الحاج قاسم سليماني أصبح اليوم جيشًا مليونيًّا من المقاومين المدربين والمجهزين والمستعدين لصنع النصر الأكبر والنكبة الكبرى للعدو الصهيوني.

من جهته، قال السفير أماني: نحن اليوم أقوياء ولا يستطيع أحد من الأعداء الاستفادة من دماء الشهداء، بل دماؤهم تدفعنا للمقاومة أكثر وللدفاع أكثر ولمهاجمة الأعداء أكثر.
بدوره، قال رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة: من ظنّ أن الشهيد قاسم سليماني قد قُتل فقد خاب وخسر، لأن قاسم سليماني ما زال حيًّا ينبِض بفكره وثقافته ووعيه ونظرته التي تبنّاها وعمِل على أساسها.

كذلك اعتبر مسؤول العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان هيثم أبو الغزلان، أنّ كل التحديات الموجودة على الساحة الفلسطينية تتطلّب إبقاء الاشتباك مستمرًا في الضفة الغربية وإبقاء الوحدة الميدانية على كافة المستويات والابتعاد عن أيّ خلافٍ سياسيّ داخل فلسطين.

واختتم النشاط بتجديد العهد للشهداء، وستستمر هذه الفعاليات إحياءً لاستشهاد الشهيدين سليماني والمهندس في مختلف قرى وبلدات منطقة جبل عامل الثانية.

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