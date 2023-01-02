كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني

العالم - ايران

ونشر كنعاني سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري، وكتب: ثلاث سنوات مرت على الفعل المشين الذي قام به عراب الإرهاب الدولي باغتيال قائد مكافحة الإرهاب.

واضاف: التشييع الرائع لجسده الممزق والتكريم العالمي لأسمه وذكراه دليل على أن الحاج قاسم لا يزال على قيد الحياة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نبض المقاومة ينبض أكثر من ذي قبل منذ 3 يناير/كانون الثاني 2020، وهي تسعى لمعاقبة قتلة هذا البطل المناهض للإرهاب.

وفي تغريدة أخرى ، أعاد كنعاني نشر تصريحات الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ان "حكومة من الجانب الآخر للكرة الارضية قررت تغيير جغرافية منطقتنا على حساب اراقة دماء الآلاف من النساء والاطفال، ايران أوقفت هذا المشروع، ولم يكن بطل هذه المعركة ضد الإرهاب ومدمّر داعش سوى الحاج قاسم سليماني، المحاكمة العادلة لجريمة الرئيس الأميركي السابق خدمة للإنسانية.