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كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني

كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث بأسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، ناصر كنعاني، ان المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني ونبضها يضرب بقوة اكثر من ذي قبل، بعد مرور ثلاثة سنوات على جريمة الغدر الاميركية باغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني قائد مكافحة الارهاب.

العالم - ايران

ونشر كنعاني سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري، وكتب: ثلاث سنوات مرت على الفعل المشين الذي قام به عراب الإرهاب الدولي باغتيال قائد مكافحة الإرهاب.

واضاف: التشييع الرائع لجسده الممزق والتكريم العالمي لأسمه وذكراه دليل على أن الحاج قاسم لا يزال على قيد الحياة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نبض المقاومة ينبض أكثر من ذي قبل منذ 3 يناير/كانون الثاني 2020، وهي تسعى لمعاقبة قتلة هذا البطل المناهض للإرهاب.

وفي تغريدة أخرى ، أعاد كنعاني نشر تصريحات الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ان "حكومة من الجانب الآخر للكرة الارضية قررت تغيير جغرافية منطقتنا على حساب اراقة دماء الآلاف من النساء والاطفال، ايران أوقفت هذا المشروع، ولم يكن بطل هذه المعركة ضد الإرهاب ومدمّر داعش سوى الحاج قاسم سليماني، المحاكمة العادلة لجريمة الرئيس الأميركي السابق خدمة للإنسانية.

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كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني

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