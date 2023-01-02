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'حماس' تزف شهيدي جنين وتؤكد عزم الشعب على مواصلة المقاومة

'حماس' تزف شهيدي جنين وتؤكد عزم الشعب على مواصلة المقاومة
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

زفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير الشعب الفلسطيني، الشهيد فؤاد محمود أحمد عابد، والشهيد محمد سامر حوشية، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال خلال عداونه على بلدة كفر دان.

العالم- فلسطين

وأكدت حماس في بيانٍ صحفي أنّ "تصاعد جرائم الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا لن يزيدنا إلا قوّة وإصرارًا على المقاومة ومواجهة إرهاب وفاشية حكومة الاحتلال الجديدة، فكل قطرة دم على تراب الوطن ستشعل ثورة تقض مضاجع المحتلين".

ووجهت الحركة "التحية لأبطال شعبنا ومقاومينا من أجنحة المقاومة كافة، الذين استبسلوا في صدّ العدوان على جنين ونابلس، وكذلك عموم شعبنا الصامد في أرجاء الوطن، والمرابط في ساحات المسجد الأقصى المبارك، التوّاق إلى النصر والحرية".

وارتقى فجر اليوم الإثنين الشهيدان فؤاد عابد، ومحمد حوشية، بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال عدوانها على بلدة كفر دان بمحافظة جنين، وتفجيرها منزلي شهيديْ عملية الجلمة البطلين أحمد وعبد الرحمن عابد.

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'حماس' تزف شهيدي جنين وتؤكد عزم الشعب على مواصلة المقاومة

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