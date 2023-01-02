رئیسة الحركة المناهضة للحرب في امريكا: كنت اود أن أشكر قاسم سليماني على جهوده

العالم - ايران

وفي حوار خاص مع ارنا قالت سارا فلاندرز (Sara Flounders) في حديث خاص مع ارنا، منذ العملية الإرهابية الأمريكية في بغداد والتي أدت إلى استشهاد اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في 3 كانون الثاني / يناير 2020 ، برزت احتجاجات ومخاوف في الدوائر السياسية لكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

واضافت: السؤال الذي طرح بقوة بين مختلف الجماعات في الولايات المتحدة هو: ما هو السبب وراء قيام الادارة الامريكية باغتيال اللواء إيراني ومسؤول عراقي والملفت ان الإجابات التي قدمها البيت الابيض و أكاذيبه ادى الى اثارة مزيد من الحساسية تجاه هذا العمل الإرهابي.

ولفتت الى ان رد الجمهورية الإسلامية الايرانية المتمثل في قصف قاعدة قوات الاحتلال الأمريكية في عين الأسد وإعلان امريكا عن خسائرها الحقيقية بعد القصف بشكل تدريجي، اثارا غضب الكثيرين في واشنطن وكذلك الأوساط العسكرية الأمريكية ، حتى ان "رابطة قدامى المحاربين في الحروب الخارجية" نشرت بيانا طلبت فيه من رئيس الولايات المتحدة، الاعتذار بسبب التقليل من اهمية الخسائر والإصابات المحتملة في صفوف الجنود الامريكيين خلال الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد.

یتبع..