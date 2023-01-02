الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣
٠٨:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رئیسة الحركة المناهضة للحرب في امريكا: كنت اود أن أشكر قاسم سليماني على جهوده

رئیسة الحركة المناهضة للحرب في امريكا: كنت اود أن أشكر قاسم سليماني على جهوده
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

قالت رئيسة حركة المناهضة للحرب في امريكا عضو الهيئة الرئاسية في لجنة التنسيق الدولي المناهضة للإمبريالية : إذا كان قاسم سليماني يعيش بيننا، كنت أود أن أشكره على كل الجهود التي بذلها لمواجهة الإمبريالية العالمية.

العالم - ايران

وفي حوار خاص مع ارنا قالت سارا فلاندرز (Sara Flounders) في حديث خاص مع ارنا، منذ العملية الإرهابية الأمريكية في بغداد والتي أدت إلى استشهاد اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في 3 كانون الثاني / يناير 2020 ، برزت احتجاجات ومخاوف في الدوائر السياسية لكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

واضافت: السؤال الذي طرح بقوة بين مختلف الجماعات في الولايات المتحدة هو: ما هو السبب وراء قيام الادارة الامريكية باغتيال اللواء إيراني ومسؤول عراقي والملفت ان الإجابات التي قدمها البيت الابيض و أكاذيبه ادى الى اثارة مزيد من الحساسية تجاه هذا العمل الإرهابي.

ولفتت الى ان رد الجمهورية الإسلامية الايرانية المتمثل في قصف قاعدة قوات الاحتلال الأمريكية في عين الأسد وإعلان امريكا عن خسائرها الحقيقية بعد القصف بشكل تدريجي، اثارا غضب الكثيرين في واشنطن وكذلك الأوساط العسكرية الأمريكية ، حتى ان "رابطة قدامى المحاربين في الحروب الخارجية" نشرت بيانا طلبت فيه من رئيس الولايات المتحدة، الاعتذار بسبب التقليل من اهمية الخسائر والإصابات المحتملة في صفوف الجنود الامريكيين خلال الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد.
یتبع..

روابط ذات صلة

كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني

اللواء باقري: شباب العالم الاسلامي لن ينسى قضية الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين بشدة إعدام السعودية مواطنين يمنيين

بحماية مشددة من شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون الأقصى

رئیسة الحركة المناهضة للحرب في امريكا: كنت اود أن أشكر قاسم سليماني على جهوده

كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني

الجهاد الإسلامي: الاحتلال يستهل العام الجديد بجريمتي حرب

اصطدام مروحيتين فوق شاطئ أسترالي وسقوط جرحى