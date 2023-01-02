أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الإثنين 2 يناير 2023

العالم- الصحافة الإيرانية

-اطلاعات ..

القائد.. الفريق قاسم سليماني عزز جهوزية واقتدار المقاومة مقابل الإستكبار .

- ايران ..

غواصات بحرية للجيش تطلق طوربيدات إيرانية الصنع باليوم الثالث من مناورات ذو الفقار .

- جوان ..

صنعاء تحذر .. لدينا العديد من الخيارات لاستخدامها إذا ما استمر الحصار على اليمن .

- خراسان ..

السوداني يبدأ عمليات تطهير واسعة في أوساط قوى الأمن والجيش في العراق .

- جمهوري اسلامي ..

مجلس المقاومة الوطنية بأفغانستان يؤكد ضرورة إيجاد نظام سياسي جديد في هذا البلد .

- سياست روز ..

الأمم المتحدة .. العام الماضي كان الأكثر دموية للشعب الفلسطيني على امتداد 17 عاما .

- ارمان امروز ..

القائد.. إحياء جبهة المقاومة كان الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق سليماني .

- افتاب يزد ..

حركة تحريك طالبان الباكستانية تعلن عن تشكيل حكومة الظل مقابل إسلام آباد .

- أبرار ..

الرئيس الفرنسي يؤكد مواصلة دعم أوكرانيا , والمستشار الألماني يعد بإستغناء أوروبا عن الغاز الروسي .

- ارمان ملي .. .

زعيم كوريا الشمالية يحذر من مخطط أمريكي لتشكيل حلف ناتو آسيوي هذه المرة .

- كيهان..

فرنسا تشهد موجة جديدة من إضرابات القطاع الطبي , إغلاق 80 عيادة طبية أبوابها .

- وطن امروز ..

منظمة مراقبة حقوق الإنسان .. السعودية تتصدر قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الإنسان بالعالم .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

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1- عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر إيرانيان كتبت في الشأن الاوكراني في مقالها ( شروط موسكو و واشنطن بشأن وقف الحرب بأوكرانيا ).

إدارة بايدن تؤكد مرارا وتكرارا بأن اوكرانيا وحدها هي من يقر بشأن مواصلة الحرب أو الجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقفها , ولكن تتحكم واشنطن عمليا بقرارات كييف في هذا السياق وذلك عبر ميزان وحجم دعمها العسكري لأوكرانيا .

( إن أمريكا تريد إستمرار الحرب الأوكرانية لإستنزاف روسيا والشروط التي تطرحها بشكل غير مباشر لوقف الحرب تؤكد ذلك)

فشروط واشنطن التي تطرحها عبر لسان الرئيس الاوكراني تدعو لانسحاب القوات الروسية بالكامل من الأراضي الأوكرانية وباعتراف موسكو بارتكاب ما تسميه واشنطن والغرب بجرائم روسيا بأوكرانيا , مثل هذه الشروط غير منطقية في ظل الأوضاع الميدانية بأوكرانيا ولن تدفع نحو المفاوضات أبدا .

وبالطبع لموسكو شروط بتحويل أوكرانيا إلى منطقة حياد خالية من السلاح الثقيل ومن أية تحالفات مع الغرب ومن أية تنظيمات عنصرية وعلى أن تعترف كييف بانضمام القرم والأراضي الأوكرانية الأخرى لروسيا . وهكذا يبدو أن البون ما زال شاسعا بين مواقف وشروط الطرفين .

2- كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في مقالها( بدء عام جديد مصيري لأردوغان)..

تركيا مقبلة على انتخابات رئاسية حاسمة هذا العام في الوقت الذي تدل في المؤشرات على تراجع شعبية الرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية الحاكم. والجديد الأكثر تحديا لأردوغان يتمثل في..

( تشكيل جبهة معارضة تركية تضم ستة أحزاب تستعد خوض الإنتخابات بمرشح مشترك مقابل أردوغان ).

وهناك تكهنات قوية في الشارع التركي بأن احتمال هزيمة الرئيس التركي سیكون مطروحا بقوة إذا ما انتقلت الإنتخابات للمرحلة الثانية. إن المعارضة تراهن على أجواء الإستياء العام بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية والغلاء والبطالة لإضعاف فرص بقاء أردوغان وحزبه في السلطة فيما يراهن هو على وعود بتحسن الإقتصاد بالعثور على احتياطيات غازية ضخمة بالبحر الأسود ووعود بتحسين علاقات تركيا مع الجيران والعالم .

فهل ستحقق المعارضة أهدافها بالإنتخابات أم ستنجح وعود أردوغان بضمان بقائه بالسلطة ؟

3- اطلاعات ..

في تقريرها الذي يجمل عنوان ( السعودية تتصدر قائمة منتهكي حقوق الإنسان بالعالم )..

كتبت صحيفة اطلاعات: أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" أن السعودية احتلت رأس قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الإنسان في عام الفيه اثنين وعشرين المنصرمة .

( هيومن رايتس ووتش أشارت بتقريرها السنوي إلى الإعدامات الجماعية بالسعودية العام الماضي بدون محاكمات واقعية)

ووجهت أصابع الإتهام لولي العهد محمد سلمان مؤكدا بأنه أعطى الضوء الأخضر للقضاء بتوسيع الإعدامات وأحكام السجن لتشمل كل صوت معارض أو حتى منتقد .

4- سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها عن وجود مخاوف من (تحركات أمريكية لتشكيل ناتو آسيوي )..

هذه المخاوف جاءت على لسان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون نفسه مؤخرا في إشارة لتحركات بتعزيز القدرات والتوجهات العسكرية لكوريا الجنوبية واليابان وفي بلدان اسيوية أخرى.

( إن شبه الجزيرة الكورية تشهد أجواء تسخين بالغة الخطورة بإجراء مناورات عسكرية وتجارب صاروخية مستمرة من قبل الكوريتين) .

ووسط تهديدات متبادلة بين سيؤول وبيونغ يانغ , في هذا الخضم تتحرك اليابان في مسار العودة للعسكرتارية بدعم وتشجيع امريكي في ظل مخاوف طوكيو من تعاظم قدرات الصين وكوريا الشمالية.

وبالطبع تتحرك أمريكا لإيجاد علاقات تعاون عسكري واسع النطاق مع قوى آسيوية أخرى كالفلبين و إندونيسيا وتايلند إلى جانب تعزيز قدرات تايوان العسكرية ايضا وكل ذلك لإيجاد حزام أمني حول الصين بالدرجة الأولى.

5- افتاب يزد ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( ضرورة عودة الأزمة الأوكرانية لصيغة سلام ) كتبت صحيفة افتاب يزد ..

الحرب الأوكرانية التي تراوح في مكانها منذ أحد عشر شهرا باتت تكلف أوكرانيا ثمنا باهضا كما باتت تشكل عبئا ثقيلا ومكلفا على روسيا أيضا هذا إلى جانب ما تحمله من مخاطر للعالم كله .

( يتصور البعض أن دعم أوكرانيا عسكريا سيفعل المفاوضات ,لكن ثبت أن أوكرانيا غير قادرة على تحقيق تغيير ميداني حاسم).

نعم حقق الجيش الأوكراني مكاسب مهمة واستعاد بعض الأراضي التي ضمتها روسيا لكن أوكرانيا باتت معرضة لدمار شامل .

إن كلا الطرفين يواجه ضغوطا ميدانية واقتصادية متزايدة لكن المشكلة تكمن في عدم وجود إرادة سياسة كافية لديهما للتحرك نحو مفاوضات واقعية حسب القانون الدولي , وطرح كل طرف منهما شروطا تعجيزية مؤشر على ذلك . إن الاصرار على الحسم العسكري بالأزمة الأوكرانية أمر غير مجدي وبالغ الخطورة للطرفين وللعالم كله , والضرورة باتت تستدعي تحرك كل الأطراف المعنية باتجاه بلورة صيغة واقعية وعادلة للسلام.