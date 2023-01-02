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لبنان.. المفتي قبلان يقدم تعازيه بالبابا بندكتوس

لبنان.. المفتي قبلان يقدم تعازيه بالبابا بندكتوس
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

تقدم المفتي الجعفري الممتاز في لبنان  الشيخ أحمد قبلان في بيان، بأحر التعازي من دولة الفاتيكان وأتباع الكنيسة الكاثوليكية بوفاة الحبر الأعظم البابا بندكتوس السادس عشر. 

العالم - لبنان

وقال: نتحسس وجع اللحظة الصعبة، ونؤكد شراكتنا القوية لصوت الحق وآلام الإنسانية وفظاعة ما يطال البشر منذ الخصومة الأولى، بخاصة أن الدين مفهوم سماوي وصرخة مدوية بعالم مظلومية الإنسان، كما نتشارك بالوحدة الطبيعية والأخلاقية للبشر فضلا عن حقيقة الدينونة لله ومفروغية الإرتباط الشامل بالرب العظيم، ونتطلع إلى شراكة مسيحية إسلامية قادرة على أنسنة العلاقات الدولية.

وختم قبلان: ما أحوج لبنان إلى شراكة مسيحية إسلامية تنهض بآلامه وتخرجه من سرطان الفراغ السياسي، ومن دون هذا التلاقي التاريخي بين المسيحية والإسلام لن تقوم قائمة للبنان.

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