الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

مراسل العالم: اكتظاظ الزوار بمرقد الشهيد سليماني وكأنهم في زيارة اربعينية مصغرة

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في مدينة كرمان الايرانية، ان حشداً كبيراً جاء من كل انحاء البلاد الى مقبرة الشهداء لزيارة مزار الشهيد قاسم سليماني في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاده خلال عملية ارهابية قامت بها القوات الامريكية قرب مطار بغداد.

خاص بالعالم

واوضح مراسلنا، ان عشاق مدرسة الشهيد سليماني جاؤوا من 25 دولة مختلفة ومن كل الفئات العمرية من انحاء ايران، لزيارة مزار الحاج قاسم سليماني، مشيراً الى ان مشاهد الحضور الواسع واكتظاظ الزوار بمرقد الشهيد سليماني وكأنها الزيارة الاربعينية للامام الحسين "عليه السلام" ولكن بشكل مصغرة، لتجديد العهد والوفاء مع مبادئ هذه الشخصية التي وقفت امام الاستكبار العالمي، وذلك بعد مرور ثلاثة سنوات على جريمة الغدر الامريكية باغتيال الشهيد سليماني قائد مكافحة الارهاب.

هذا وكان قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي قد اكد أن بث الروح الجديدة في جبهة المقاومة والحفاظ عليها من أبرز أعمال الشهيد قاسم سليماني.

كما أكد المتحدث بأسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، ناصر كنعاني، ان المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني ونبضها يضرب بقوة اكثر من ذي قبل، بعد مرور ثلاثة سنوات على جريمة الغدر الاميركية باغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني قائد مكافحة الارهاب.

وأعاد كنعاني نشر تصريحات الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ان "حكومة من الجانب الآخر للكرة الارضية قررت تغيير جغرافية منطقتنا على حساب اراقة دماء الآلاف من النساء والاطفال، ايران أوقفت هذا المشروع، ولم يكن بطل هذه المعركة ضد الإرهاب ومدمّر داعش سوى الحاج قاسم سليماني، معتبراً ان المحاكمة العادلة لجريمة الرئيس الأمريكي السابق ستكون خدمة للإنسانية.

تابعوا المزيد في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

کنعاني:نتابع قضية اغتيال الشهيد سليماني دوليا حتى الوصول إلى نتيجة

كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. روسيا تهدي الرئيس الاوكراني في رأس السنة الجديدة هجمات مميزة والاخير يتوعد

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: اكتظاظ الزوار بمرقد الشهيد سليماني وكأنهم في زيارة اربعينية مصغرة

لبنان.. المفتي قبلان يقدم تعازيه بالبابا بندكتوس

کنعاني:نتابع قضية اغتيال الشهيد سليماني دوليا حتى الوصول إلى نتيجة

'حماس' تزف شهيدي جنين وتؤكد عزم الشعب على مواصلة المقاومة

وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين بشدة إعدام السعودية مواطنين يمنيين