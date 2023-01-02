مراسل العالم: اكتظاظ الزوار بمرقد الشهيد سليماني وكأنهم في زيارة اربعينية مصغرة

خاص بالعالم

واوضح مراسلنا، ان عشاق مدرسة الشهيد سليماني جاؤوا من 25 دولة مختلفة ومن كل الفئات العمرية من انحاء ايران، لزيارة مزار الحاج قاسم سليماني، مشيراً الى ان مشاهد الحضور الواسع واكتظاظ الزوار بمرقد الشهيد سليماني وكأنها الزيارة الاربعينية للامام الحسين "عليه السلام" ولكن بشكل مصغرة، لتجديد العهد والوفاء مع مبادئ هذه الشخصية التي وقفت امام الاستكبار العالمي، وذلك بعد مرور ثلاثة سنوات على جريمة الغدر الامريكية باغتيال الشهيد سليماني قائد مكافحة الارهاب.

هذا وكان قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي قد اكد أن بث الروح الجديدة في جبهة المقاومة والحفاظ عليها من أبرز أعمال الشهيد قاسم سليماني.

كما أكد المتحدث بأسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، ناصر كنعاني، ان المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني ونبضها يضرب بقوة اكثر من ذي قبل، بعد مرور ثلاثة سنوات على جريمة الغدر الاميركية باغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني قائد مكافحة الارهاب.

وأعاد كنعاني نشر تصريحات الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ان "حكومة من الجانب الآخر للكرة الارضية قررت تغيير جغرافية منطقتنا على حساب اراقة دماء الآلاف من النساء والاطفال، ايران أوقفت هذا المشروع، ولم يكن بطل هذه المعركة ضد الإرهاب ومدمّر داعش سوى الحاج قاسم سليماني، معتبراً ان المحاكمة العادلة لجريمة الرئيس الأمريكي السابق ستكون خدمة للإنسانية.

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