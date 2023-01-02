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الجبهة الشعبية تنعى الشهيدين 'محمد حوشية' و 'فؤاد عابد' من جنين

الجبهة الشعبية تنعى الشهيدين 'محمد حوشية' و 'فؤاد عابد' من جنين
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة لجماهير الشعب ، الشهيد البطل محمد حوشية والشهيد البطل فؤاد عابد والذان ارتقيا إلى العلا خلال تصديهما البطولي لاقتحام قوات الاحتلال لقرية كفر دان في جنين.

العالم- فلسطين

و أكدت الجبهة على أن" مقاومة شعبنا مستمرة والانتفاضة في تصاعد رداً على جرائم الاحتلال، ومخططات الحكومة الصهيونية المتطرفة، وسيبقى أبطال شعبنا في ضفة الثوار وكل المدن كابوس يلاحق الاحتلال"، كما ونؤكد أن" دماء الشهداء ستبقى بوصلة شعبنا وشعلة لهيب ثورته ووقوداً لاستمرار مسيرة المقاومة".

وشددت على أننا" في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وإذ نزف الشهداء الأبرار، نعاهدهم ونعاهد شعبنا على المضي في طريق المقاومة حتى زوال العدو الصهيوني"، كما نؤكد أن" مسيرة المقاومة ماضية بهمة وبطولة واستبسال شباب فلسطين الشجعان، الذين يرفضون المهادنة أو الانكسار، أو الخنوع، أمام جبروت الاحتلال وعدوانه".

وإنها لثورة حتى تحرير الأرض والإنسان

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

المكتب الإعلامي - فلسطين

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