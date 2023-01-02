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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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بيان حرس الثورة الاسلامية في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني: الانتقام من قتلة الشهيد سليماني امرا لا يمكن الرجوع عنه
مصادر سورية: عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية
مصدر عسكري سوري: العدوان الإسرائيلي أدى لاستشهاد عسكرييْن اثنين وجرح اثنين آخرين وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة
مصادر فلسطينية: استشهاد شابين متاثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال خلال اقتحام كفر دان قضاء جنين
الحرس الثوري: الانتقام من قتلة الشهيد سليماني أمر مؤكد
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش
أكد الحرس الثوري، اليوم الاثنين، في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، أن الانتقام من قتلة الشهيد سليماني في أقرب وقت ممكن أمر مؤكد لا رجعة عنه.
العالم
-
ايران
يتبع ..
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
قالوا في سليماني
كلمات دليلية :
الحرس الثوري
الانتقام
الشهيد سليماني
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