الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الحرس الثوري: الانتقام من قتلة الشهيد سليماني أمر مؤكد

الحرس الثوري: الانتقام من قتلة الشهيد سليماني أمر مؤكد
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد الحرس الثوري، اليوم الاثنين، في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، أن الانتقام من قتلة الشهيد سليماني في أقرب وقت ممكن أمر مؤكد لا رجعة عنه.

العالم - ايران

يتبع ..

روابط ذات صلة

كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني

اللواء باقري: شباب العالم الاسلامي لن ينسى قضية الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة حقوقية: صفقة رونالدو خطوة في سياق الغسيل الرياضي

فيديوغرافيك.. ذو الفقار 1401 .. مناورات كبرى للجيش الايراني تمتد من المضيق الى المحيط

النزاهة: السوداني وزيدان أول المفصحين عن ذمتيهما المالية لهذا العام 2023

 ايجئي: الشهيد سليماني خلق وحدة بين الشيعة والسنة في العديد من البلدان

الجبهة الشعبية تنعى الشهيدين 'محمد حوشية' و 'فؤاد عابد' من جنين

الخارجية الإيرانية: الكرة في ملعب الغرب لإختتام المفاوضات