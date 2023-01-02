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بيان حرس الثورة الاسلامية في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني: الانتقام من قتلة الشهيد سليماني امرا لا يمكن الرجوع عنه

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

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