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الخارجية الإيرانية: الكرة في ملعب الغرب لإختتام المفاوضات

الخارجية الإيرانية: الكرة في ملعب الغرب لإختتام المفاوضات
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن إيران مستعدة تماما لاختتام مفاوضات فيينا مع مراعاة الخطوط الحمراء وعلى أساس مسودة حزمة المفاوضات، والتي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة، لكن هذا الاستعداد ليس دائما. والآن الكرة في ملعب الغرب.

العالم - ايران

وفي هذا الاطار اوضح المتحدث باسم الخارجية انه وعلى هامش مؤتمر "بغداد -2" ، عقدت اجتماعات بين ممثلين رفيعي المستوى لإيران والاتحاد الأوروبي، وكانت مفاوضات فيينا من الموضوعات التي نوقشت في هذه الاجتماعات.

وتابع : كان هناك إجماع على ضرورة مواصلة التفاعل بهدف تفعيل المفاوضات بين الجانبين وتلخيصها، ويستمر تبادل الرسائل على مختلف المستويات، وقد وافقت جمهورية إيران الإسلامية على اختتام مفاوضات فيينا على أساس المسودة وحزمة المفاوضات التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الشاقة والمكثفة.

واضاف : ايران مستعدة تماما مع مراعاة خطوطه الحمراء ، لكن هذا الاستعداد ليس دائما والكرة الآن في ملعب الجانب الغربي. ننصح الأطراف الأخرى بتجنب العمل السياسي واعتماد مقاربة بناءة وواقعية لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة لإعلان الاتفاق.

واكد قائلا : إذا اعتقدت الأطراف الغربية أن بإمكانها الحصول على مزيد من التنازلات في مفاوضات رفع الحظر من خلال الضغوط السياسية واثارة الحرب النفسية والدعائية، فهي مخطئة بالتأكيد.

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الخارجية الإيرانية: الكرة في ملعب الغرب لإختتام المفاوضات