الخارجية الروسية: كوسوفو اختارت مسار التصعيد

العالم- روسيا

جاء ذلك بعد أن قال "رئيس وزراء" جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، ألبين كورتي، في حديث لصحيفة "دي فيلت"، إن "بريشتينا تريد زيادة عدد جنود الناتو "من أجل تعزيز السلام والأمن في منطقة غرب البلقان بأكملها"، مضيفا أن "كوسوفو تقوم حاليا بزيادة الإنفاق الدفاعي وعدد قواتها المسلحة وجنود الاحتياط."

وقال غروشكو في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين: "نتابع تطور الوضع في كوسوفو وحولها بقلق بالغ. ونرى أن سلطات كوسوفو المزعومة تتجه نحو التصعيد، بينما من الواضح لنا أنها تعتمد على الدعم العلني والخفي من رعاتها، وبالدرجة الأولى أولئك في الاتحاد الأوروبي وواشنطن".

ودعا غروشكو "كل من له تأثير في نهج كوسوفو" لأن يضغط عليها "باتجاه إيجاد حل سياسي".

وأضاف أن "ذلك يجب أن ينطوي "أولا وقبل كل شيء، على إجبار بريشتينا على التخلي عن خططها العدوانية، التي تنذر بزعزعة استقرار البلقان، والوفاء بجميع الالتزامات التي سبق أن قطعتها على نفسها، بما فيها تلك المنبثقة عن اتفاق بروكسل، الذي ينص على تشكيل تجمع للبلديات الصربية باعتباره عنصرا مركزيا في تسوية مشكلة كوسوفو".

وتصاعدت وتيرة الأوضاع في كوسوفو وميتوهيا، بشكل حاد في الـ 6 من ديسمبر الماضي، عندما استولت قوات خاصة تابعة لكوسوفو غير المعترف بها، مصحوبة بدوريات من بعثة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو، على مباني اللجان الانتخابية في شمال كوسوفو وميتوهيا، ما دفع السكان الصرب إلى تنظيم أنفسهم والتصدي للكوسوفيين.