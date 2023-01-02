بالفيديو..جنين تُشيّع جُثماني الشهيدين 'عابد' و 'حوشية'

العالم- فلسطين

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي باتجاه منزل ذوي الشهيدين، حيث ألقت عائلتهما وأصدقاؤهما نظرة الوداع على جثمانهما الطاهر.

وهتف المشاركون بشعارات تُمجّد الشهداء وبُطولاتهم، مُطالبين المقاومة باستمرار عملياتهم والثأر لدماء الأبطال.

2222

وارتقى الشهيد محمد سامر حسن حوشية (21 عامًا)، من بلدة اليامون، متأثرًا بإصابته بعيارات نارية متفجرة بالصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة كفر دان غرب جنين، فيما ارتقى الفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عامًا) من كفر دان، متأثرًا بإصابته بالبطن والفخذ. وهدمت قوات الاحتلال منزل شهيديْ عملية الجلمة، البطلين أحمد وعبد الرحمن عابد.