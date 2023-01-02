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وزارة الامن الايرانية: تم الكشف عن اكبر عصابة تمويل وتجهيز فرق العمليات الارهابية التابعة لجماعة المنافقين الارهابية واعتقال عناصرها الرئيسيين

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

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